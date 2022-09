Lavori pubblici, il Comune investe 95mila euro nelle frazioni: gli interventi previsti

In arrivo altri importanti lavori pubblici nel territorio comunale di Gavorrano: approvati dalla giunta comunale 3 progetti esecutivi, per un totale di 95.000 euro di lavori.

Verranno rimessi a posto i muretti e le scalette dell’ambulatorio di Giuncarico, ormai vetusti e franati. Inoltre verrà rifatto il tetto della cappella del cimitero di Caldana, ormai in avanzato stato di deterioramento. Infine, avverrà l’asfaltatura di via Ariosto al Filare, mai realizzata nonostante l’urbanizzazione avvenuta.

Tre interventi in tre diverse frazioni che si sommano ad altri interventi fatti o in programma e comunque attesi dai cittadini. A breve l’ufficio tecnico comunale darà il via alle procedure di gare per l’affidamento dei lavori.

“Sono molto soddisfatto di essere riusciti a fare anche questo pacchetto importante di manutenzioni al patrimonio comunale – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Daniele Tonini – e ringrazio l’ufficio tecnico per l’impegno profuso”.