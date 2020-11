Pubblica illuminazione, al via i lavori del Comune: sostituiti 1324 lampioni

Via ai lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nel comune di Gavorrano.

“Partono dal prossimo mese di novembre i lavori di sostituzione di tutti i corpi illuminanti di proprietà comunale – spiegano il sindaco Andrea Biondi e l’assessore ai lavori pubblici Daniele Tonini -. Sono 1324 punti luce che verranno sostituiti con lampade a led ad alto risparmio energetico. I lavori verranno eseguiti dalla società Toscana Energia Green Spa. Il contratto ha una durata di 10 anni, per un importo complessivo di circa 818.650. Il progetto prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e l’esercizio degli interventi per incrementare l’efficienza energetica“.

“Le opere non saranno a carico del Comune di Gavorrano, perché finanziate attraverso il risparmio derivante dall’utilizzo delle nuove lampade e dall’eliminazione dell’ingente spesa fin qui sostenuta per alimentare e manutenere i vecchi lampioni. Confidiamo di completare tutti gli interventi e la loro messa in funzione per il nuovo anno – terminano Biondi e Tonini -. Siamo molto soddisfatti di questo progetto che ci consentirà di dare una risposta ai cittadini che, giustamente, lamentano le inefficienze della pubblica illuminazione“.