Viabilità: lavori straordinari della Provincia sull’Aurelia vecchia e sulla Sforzesca

In seguito al D.M 123 del 19 marzo 2020, alla Provincia di Grosseto è stata destinata, per l’anno in corso, una somma di circa 610mila euro indirizzata al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria.

La cifra verrà destinata alla realizzazione di due lavori.

Il primo riguarda la Strada provinciale 152 Aurelia Vecchia, dal km 42+000 al km 46+000: qui verranno ripristinati alcuni tratti della corsia e si procederà alla manutenzione del ponte sull’emissario San Rocco. La zona ricopre un ruolo di importanza strategica in quanto collegamento principale tra la città di Grosseto, le zone costiere e la provincia di Livorno. Gli interventi andranno a garantire una maggiore sicurezza alla strada: si procederà ripristinando la pavimentazione deteriorata tramite interventi di risagomatura e risanamento della piattaforma stradale, completi di ripristino della relativa segnaletica orizzontale. Per quanto riguarda il ponte sono previsti interventi che riguardano il ripristino delle condizioni statiche dei rilevati stradali alle spalle del ponte e la sostituzione delle barriere di ritenuta. Gli interventi ammontano ad un totale di 300mila euro.

Il secondo intervento interesserà la Strada provinciale 95 Sforzesca. Qui verranno effettuati lavori di consolidamento del rilevato stradale sul tratto al km 11+460. Si tratta di un collegamento importante, nonché l’unico, tra il comprensorio industriale di Piancastagnaio e la provincia di Grosseto, risultando giornalmente sottoposta ad un rilevante carico di traffico. Qui, per contrastare i fenomeni di smottamento, verranno eseguiti una serie di interventi che andranno a consolidare la palificata esistente con micropali e con materiale di riempimento. E’ previsto inoltre, il rifacimento totale della pavimentazione stradale nel tratto interessato dall’intervento. Il costo di questi interventi ammonta ad un totale di 290mila euro.

“Prosegue il piano di interventi per l’annualità 2020, con lavori previsti che riguardano due strade di importanza strategica per il nostro territorio – affermano il presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il consigliere con delega alla viabilità, Marco Biagioni -. Al momento è in corso lo studio di fattibilità, ovvero il primo passo che ci porterà alla realizzazione di interventi fondamentali per garantire ai cittadini una viabilità sempre più sicura, andando ad agire in particolare sui fenomeni di dissesto idrogeologico che colpiscono le strade a più alto traffico“.