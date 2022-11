Lavori in corso sul ponte viadotto in paese: serviranno ad eliminare le infiltrazioni

Sono in corso i lavori sul ponte viadotto di Santa Fiora per il posizionamento di una griglia di raccolta delle acque piovane lungo l’intera infrastruttura. L’intervento è finalizzato a risolvere l’annoso problema delle infiltrazioni che nel tempo possono compromettere le sottostrutture. Con la stessa finalità sarà riqualificato il piano viario.

Infine, sarà sostituito il vecchio bordo laterale in mattonelle che, a causa del reiterato passaggio delle automobili, sono divelte e quindi pericolose per i pedoni. Al posto delle mattonelle sarà realizzato un cordolo di maggiore spessore, più resistente e sicuro.

“Si tratta di un importante intervento per la viabilità interna del capoluogo – commenta Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora –, che ci consente di fare la necessaria manutenzione del nostro ponte per mantenerlo in buono stato, garantendo sicurezza e decoro. Abbiamo concentrato i lavori in questo particolare periodo dell’anno per non arrecare disagio durante la stagione turistica. Se le condizioni meteo si manterranno buone, ci sono le condizioni per terminare l’intervento in anticipo“.