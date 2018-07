Pista di hockey, finita l’ultima tranche dei lavori: intervento da oltre 29mila euro

Sarà consegnata questo fine settimana la pista di hockey Armeni di Follonica su cui è stata portata a termine l’ultima tranche di lavori.

“Abbiamo atteso l’estate così da non interferire con le attività sportive – afferma il sindaco Andrea Benini – per portare a termine i lavori. L’intervento per la realizzazione di un cappotto termico sulla facciata ovest è costato 29.500 euro“.

Si tratta dell’ultima parte di un intervento ben più corposo: il finanziamento totale era infatti di 250mila euro (125 dal Comune e 125 dalla Regione Toscana). I lavori sono iniziati nel 2016 con la sostituzione della copertura in cemento amianto, la sostituzione dei vetri e la realizzazione del cappotto nelle lunette laterali. I lavori sono stati effettuati in più anni, tutti d’estate, per non interrompere le attività sportive.

“Lo sport è importante per questa amministrazione – aggiunge Benini –, è aggregazione, è disciplina, è cultura. Può essere anche un grande attrattore turistico, riuscendo ad ospitare importanti manifestazioni come abbiamo fatto negli ultimi anni. Penso alle Final Eight o alle finali giovanili di scudetto e Coppa Italia. E allora è fondamentale investire sugli impianti, ed è ciò che abbiamo fatto, in questo caso con la pista Armeni: prima con il rifacimento della copertura e degli infissi, anche per una migliore efficienza energetica dell’edificio, ora con la riqualificazione della parte esterna. Siamo felici di poter riconsegnare alla città, a settembre, una struttura tutta rinnovata“.