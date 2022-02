Iniziati i lavori della pista ciclopedonale tra via Liri e via Adige: il Comune investe 100mila euro

Hanno preso il via in questi giorni i lavori della pista ciclopedonale tra via Liri e via Adige che, a partire dal percorso già esistente di viale Mascagni, procederà proprio lungo via Adige e, dopo aver raggiunto piazza Albegna, proseguirà lungo via Liri per arrivare a congiungersi con quello di via Adda. Inoltre, è stato avviato il cantiere dell’anello ciclopedonale intorno al centro storico, nel tratto di via Fossombroni tra piazza Esperanto e il campo Amiata.

Si tratta delle prime realizzazioni delle cosiddette ‘bretelline’ di collegamento tra le piste ciclopedonali attualmente presenti, per rendere ancora più completa e ramificata la rete di mobilità sostenibile, con particolare riferimento agli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.

“Continuiamo a portare avanti – commenta il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – i nostri progetti per promuovere e sostenere il valore degli spostamenti ecosostenibili. La nascita delle bretelline ciclopedonali ci consente di raggiungere diversi obiettivi, tra cui il decongestionamento del traffico di auto in zone ad alta intensità e la riduzione delle emissioni inquinanti, senza sacrificare la facilità di spostamento per i cittadini e i vari collegamenti, che invece saranno potenziati e resi ancora più fruibili attraverso la mobilità pedonale e sulle due ruote”.

“Il progetto – dichiarano l’assessore alla mobilità Riccardo Megale e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – è compreso nello strutturato Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums) di Grosseto e inserito nel nostro Biciplan, che descrive tutte le piste ciclabili del territorio comunale. Una volta terminate le varie realizzazioni, la città disporrà di collegamenti funzionali tra i vari quartieri, oltre che con le piste ciclabili turistiche ed esterne alla città, in particolare quella per Marina, quella per Roselle, quella per il parco Ombrone-Rispescia. La larghezza delle nuove piste è appositamente studiata per permetterne l’utilizzo sia alle biciclette sia ai pedoni”.

L’importo dei lavori di realizzazione della pista ciclabile via Adige – via Liri è di circa 100mila euro.