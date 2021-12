La piazza della frazione si rifà il trucco: via libera del Comune al progetto

Cambia volto il centro di Marroneto.

Il Comune di Santa Fiora ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione di piazza Padella.

“Il punto più importante di incontro e di socialità degli abitanti di Marroneto – spiega Moreno Pomi, assessore comunale ai lavori pubblici – sarà definito e valorizzato. Questo è l’obiettivo che si è data l’amministrazione comunale di Santa Fiora, per rilanciare la frazione. Piazza Padella su via Matteotti è considerata il centro cittadino, qui si svolgono le principali manifestazioni, tra le quali il famoso Carnevale morto. L’intervento prevede di ampliare la piazza verso sud, sugli orti delimitati da via Salvo d’Acquisto, per garantire spazi di maggiore respiro e rendere immediatamente riconoscibile il centro della frazione. L’investimento complessivo previsto è di 170mila euro. Si tratta di un’opera attesa da anni dalla popolazione a cui oggi si vuol dare risposta. Il progetto è stato redatto dall’architetto Martina Rosati, di Marroneto, che ora lavora a Londra, in uno studio molto prestigioso. Questo credo che sia un motivo di orgoglio per la frazione.”

L’intervento si estenderà dal numero civico 163 al numero civico 193 di via Giacomo Matteotti prevedendo un livellamento della sede stradale e un riempimento di una fascia degli orti per creare un’area più ampia di altezza omogenea.

La piazza avrà uno sviluppo lineare concepito in tre fasce distinte, ma che mantengono una forte permeabilità trasversale. Il percorso carrabile e l’area pedonale saranno visivamente separate e allo stesso tempo collegate attraverso la modulazione di un filtro verde. Questa stratificazione permetterà di rafforzare la direzionalità, ma allo stesso tempo di ampliare la percezione della sezione orizzontale. La zona pedonale è stata progettata come uno spazio ibrido dove praticare delle attività: fare jogging, passeggiare, leggere un libro, lavorare all’aria aperta.

Per la pavimentazione saranno utilizzate lastre di grande formato. L’area carrabile avrà una colorazione grigia scura, in continuità con l’asfalto stradale, mentre i marciapiedi e la zona pedonale saranno in grigio chiaro.

Piazza Padella, che al momento risulta essere uno spazio pubblico non definito, acquista attraverso questa proposta progettuale un’immagine più chiara. L’intervento ne definisce i limiti, la gerarchia degli spazi pubblici, con un chiaro rapporto tra area carrabile e pedonale.

Nella zona più a ovest sarà installata una casetta dell’acqua e in prossimità di via della Sabbia una stazione di ricarica per biciclette elettriche. Il progetto prevede anche una nuova illuminazione a led e la rete pubblica wi-fi per l’accesso a internet. A completare la riqualificazione sarà l’intervento sul verde, studiato per valorizzare il grande tiglio e gli elementi già presenti e ricostruire una nuova ossatura verde.