Via Senese, continuano i lavori al percorso ciclopedonale: “L’intervento non è ancora è finito”

Il Comune di Grosseto informa che – quello presente in via Senese (zona ospedale) – è al momento un cantiere per la realizzazione di un percorso ciclopedonale. Manca la segnaletica verticale e orizzontale, mancano gli attraversamenti pedonali previsti dal progetto, non c’è stata un’inaugurazione.

“Le opere di realizzazione del percorso – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale – continueranno nelle prossime settimane e doteranno presto una delle strade principali di Grosseto di un ulteriore servizio utile ai cittadini e ai turisti che si muovono in sella alla bicicletta e a piedi, in linea con le politiche che questa amministrazione sta adottando. Ci dispiace pensare che qualcuno tra i cittadini possa aver preso l’opera per definitiva e sinceramente facciamo fatica a capire sulla base di quali presupposti abbia potuto pensare ciò: al momento infatti si è provveduto a definire in rosso il tracciato sull’asfalto e presto sarà dotato di tutto il resto.

Il percorso ciclopedonale in questione non si immetterà in via della Serenissima, ma proseguirà con una svolta a sinistra nel tratto di pista già esistente che porta in direzione dell’Hotel Granduca, così da coprire l’intera strada. Questo in vista del successivo adattamento del percorso ai due maxi interventi previsti per la realizzazione degli svincoli sulla Senese e il collegamento della Serenissima all’ospedale, entrambi relativi all’espansione dell’ospedale Misericordia. La pista ciclopedonale è un progetto apprezzato, che accoglie le richieste dei residenti, e che ha ricevuto gli elogi degli appassionati della bicicletta. Non c’è motivo di fare polemica, a maggior ragione ancor prima che sia terminata“.