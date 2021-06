Marina di Grosseto si prepara all’estate: gli operai al lavoro sulla passeggiata

Gli operai del Comune sono al lavoro per ripristinare – dove utile e possibile – la pavimentazione della passeggiata di Marina di Grosseto, come segnalato dagli operatori balneari e dai titolari delle attività presenti nella zona: è in corso infatti in queste ore la sostituzione/sistemazione dei sampietrini, con particolare attenzione a quei punti indicati dai frequentatori della zona.

“Sono interventi mirati e volti a garantire sicurezza e decoro e realizzati grazie alle assunzioni dei nuovi operai, che dopo tanti anni portano finalmente nuova forza lavoro a disposizione dell’amministrazione comunale e quindi del territorio – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale –: inoltre il sopralluogo è servito anche a fare una mappatura della zona, in modo da verificare la necessità di altri interventi che richiedano l’impiego di una ditta o di altri soggetti. Ci prepariamo all’estate e già questo fine settimana il lungomare potrà contare su una passeggiata curata“.