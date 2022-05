Il parco giochi della frazione si rifà il look: a breve sarà riaperto per tre mesi

La Giunta comunale ha quest’oggi autorizzato la riapertura, dall’11 giugno fino al 7 settembre, prossimi dell’area giochi “Il boschetto di Cip e Ciop”, situata nella frazione di Principina a mare, lungo il viale Tirreno.

L’area era stata oggetto di interventi di ripristino strutturale da parte del Comune lo scorso anno e per questa stagione il soggetto gestore dello spazio ricreativo posizionerà una quindicina di strutture di intrattenimento, tra cui il tappeto elastico, la pista di baby kart, biliardini, giochi a gettone e molti gonfiabili di varie dimensioni e forma.

Attrazioni destinate pressoché esclusivamente ai bambini, grazie alle quali si offre ormai da anni sull’intero territorio comunale una proposta diversificata di svago sia per i residenti, sia per i turisti che nel periodo primaverile ed estivo affollano le frazioni balneari grossetano.

L’intento principale, fa sapere l’amministrazione, è proprio questo: iniziative con cui si va ad arricchire l’offerta turistica, generando momenti di svago per bambini in una località come Principina a mare, storicamente molto amata e frequentata dalle famiglie.