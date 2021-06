Nuovo look per i parchi gioco delle frazioni

Prendono il via da oggi i lavori di manutenzione e messa in sicurezza per i parchi gioco delle frazioni di Marina di Grosseto, Principina a Mare e Roselle, per un importo totale di 50mila euro.

Si parte da quello di via del Tombolo a Marina, per poi proseguire con quelli in viale Tirreno a Principina a Mare e in via del Tino e via Batignanese a Roselle. Gli interventi sono eseguiti dalla ditta grossetana Fam e prevedono, dove necessario, il ripristino della staccionata di delimitazione dell’area gioco, il restauro degli arredi, la riparazione o la sostituzione dei giochi e la sistemazione della pavimentazione antitrauma.

“Oltre agli interventi previsti per i parchi cittadini – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Megale – abbiamo programmato investimenti anche per quelli delle frazioni. Si tratta di una manutenzione volta a garantire maggiore sicurezza per i bambini e migliore fruibilità delle aree in questione da parte delle famiglie, rendendole più accoglienti e curate. Giocare è importante e il nostro impegno è quello di rendere gli spazi dedicati ai più piccoli sempre più adeguati alle loro esigenze”.