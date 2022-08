I parchi giochi delle frazioni si rifanno il trucco: investiti 25mila euro

Sono stati completati nei giorni scorsi gli interventi di manutenzione straordinaria agli arredi dei parchi giochi di Ribolla (nella foto in basso) e Sassofortino (nella foto in alto). Due interventi per un importo complessivo di 25.000 euro, utilizzati per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle due aree attrezzate per bambini.

Gli interventi sono stati finanziati con contributi assegnati con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2022 per interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano che il Comune ha intercettato per la manutenzione dell’arredo urbano dei due parchi giochi al fine di garantirne una completa fruibilità da parte dei bambini.

Oltre alla messa in opera di nuove attrezzature per bambini, sono stati installati anche nuovi cestini per rifiuti e recinzioni e staccionate per una fruibilità in sicurezza delle aree.

“L’intervento, eseguito totalmente con risorse extra comunali – dichiara il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola – ha restituito ai bambini e ai ragazzi dei due paesi la possibilità di usufruire in sicurezza di nuovi giochi che, nell’ottica dell’attenzione dell’amministrazione verso le tematiche ambientali, sono stati realizzati in plastica riciclabile. Altre istanze per interventi similari di recupero e riqualificazione di strade e arredi sono state inoltrate alla Regione Toscana e per le quali attendiamo fiduciosi un pronunciamento circa la loro ammissibilità a finanziamento“.