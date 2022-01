Al via la riqualificazione del parcheggio: il Comune investe 150mila euro

La Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del parcheggio di via Senese, di fronte all’ospedale Misericordia. L’importo complessivo per i lavori da svolgere sarà di quasi 150 mila euro.

Dall’attività di monitoraggio è emersa la necessità di intervenire in quest’area, che sarà infatti oggetto di una riqualificazione generale del piano viabile e delle pertinenze. L’area del parcheggio sarà comunque lasciata fruibile, in quanto i lavori di riqualificazione saranno svolti procedendo per zone, senza la chiusura completa del parcheggio stesso.

“Il progetto che è stato approvato andrà a beneficio sia del decoro urbano sia della struttura al servizio dei cittadini, con particolare riferimento a coloro che devono recarsi in ospedale. L’amministrazione continua prontamente a occuparsi di riqualificare le aree della nostra città che necessitano di un intervento. Siamo per questo soddisfatti – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – del lavoro che stiamo facendo come Comune e ci impegneremo a portarlo avanti prodigandoci sempre di più. Una delle nostre priorità rimane quella di garantire ai cittadini una città sempre più curata“.