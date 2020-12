Pannelli fotovoltaici sulla scuola e al campo sportivo: il Comune investe 50mila euro, al via i lavori

Pannelli fotovoltaici da 18 kw che garantiranno l’efficientamento energetico della scuola elementare di Campagnatico e la cui produzione elettrica coprirà anche le necessità del municipio e della scuola materna. Un impianto da 8 kw verrà invece realizzato nelle prossime settimane sugli spogliatoi del campo sportivo.

Il Comune di Campagnatico ha investito 50mila euro, ottenuti partecipando ad un bando della Regione Toscana, ed i cui lavori sono in corso e saranno completati nei prossimi giorni.

“Lo scorso anno – ricorda il sindaco Luca Grisanti – avevamo partecipato ad un altro bando per l’efficientamento energetico, un progetto atteso da anni, con la climatizzazione della scuola materna e del teatro, oltre al cosiddetto ‘re-lamping’, cioè la sostituzione delle luci con quelle a led della stessa scuola materna, della elementare e del municipio. Adesso proseguiamo nell’efficientamento con il fotovoltaico della scuola elementare e del campo sportivo”.

Il nuovo impianto del plesso scolastico permetterà dunque di soddisfare più utenze. “Essendo un ente pubblico – afferma il sindaco –, l’intervento permetterà di coprire tre contatori elettrici, quello della stessa scuola elementare, della materna e del municipio. Ciò permetterà all’amministrazione un sensibile risparmio energetico che si traduce in uno economico che supera i 5mila euro all’anno”.

Nelle prossime settimane il Comune di Campagnatico darà il via ad una nuova serie di lavori pubblici. “Abbiamo in cantiere – afferma il sindaco – la risistemazione dei parchi gioco comunali, la ristrutturazione della struttura adiacente al Comune, oggetto di polemiche negli anni passati e che finalmente potrà essere riportata all’aspetto previsto dal progetto originario, oltre ad essere resa fruibile per la popolazione. Stanno infine per essere conclusi i lavori sulla strada del Cavallino-Lupinaio, che verrà completamente asfaltata. Altri progetti invece sono in cantiere in attesa del completamento dell’iter progettuale o dell’individuazione delle risorse finanziarie”.