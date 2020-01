Palazzo comunale, al via i lavori di rifacimento della facciata: investiti oltre 14mila euro

L’amministrazione comunale di Gavorrano annuncia che sono partiti i lavori di rifacimento della facciata del palazzo comunale.

“I lavori si sono resi necessari anche per il pericolo di caduta di intonaci su piazza Buozzi – si legge in una nota del Comune -. Lavori che servono anche per ridare decoro alla sede istituzionale: si tratta di lavori di riparazione delle parti ammalorate dell’intonaco, con una tinteggiatura totale uguale a quella originaria. Gli elementi decorativi che presentano segni di ammaloramento (balaustre, marcapiani, ecc) verranno riparati. Verrà riparata la guaina impermeabilizzante della copertura in modo da eliminare le infiltrazioni d’acqua. L’importo dei lavori edili a base d’asta era di 18.688,48 euro, sono stati affidati a 14.337,66 euro. Devono poi essere prossimamente affidati i lavori relativi alla riparazione degli infissi (portone di ingresso e finestre), già previsti nel progetto. I lavori devono essere conclusi entro il il 17 febbraio“.

“Naturalmente non finisce qui – dichiarano il sindaco Andrea Biondi e l’assessore ai lavori pubblici Daniele Tonini -: altri lavori interesseranno il capoluogo“.