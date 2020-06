Al via i lavori nel palazzetto dello sport: il Comune investe 84mila euro

Lunedì 15 giugno partiranno i lavori di riqualificazione dei locali del palazzetto dello sport in via Austria a Grosseto. I lavori, per un totale di 84mila euro, prevederanno opere di demolizione e conseguente ricostruzione dei locali danneggiati.

Oltre alla struttura portante in calcestruzzo dove si svolgono le attività sportive, è presente un altro edificio ad un’altezza inferiore in cui sono collocati l’ingresso, alcuni uffici e piccoli vani servizi realizzati in muratura. Questi edifici presentano evidenti lesioni con andamento irregolare.

Questa problematica ha causato nel tempo vari disagi, tra cui la chiusura dei bagni per il pubblico, soprattutto quello per disabili, non più agibile per un’evidente disconnessione del pavimento e per la caduta del rivestimento che causa problemi alle porte di accesso.

I lavori più urgenti riguardano la porzione di edificio per l’accesso al pubblico, in cui le disconnessioni hanno causato uno spostamento della porta di accesso che ora si apre con evidente difficoltà.

“Si tratta di lavori di riqualificazione importanti che vanno a garantire la totale funzionalità e sicurezza dei servizi rivolti alle associazioni sportive, alle famiglie e ai ragazzi che utilizzano il palazzetto – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Riccardo Megale, assessore ai lavori pubblici -. Si proseguirà quindi con la demolizione delle due strutture in muratura per arrivare alla nuova realizzazione di locali con fondazioni idonee e performanti, che ne mantengano intatte funzioni e dimensioni“.