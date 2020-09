Lavori all’ospedale Petruccioli: sospese alcune attività ambulatoriali e di degenza

Da lunedì 5 a mercoledì 7 ottobre, per consentire il completamento dei lavori al nuovo gruppo elettrogeno dell’ospedale di Pitigliano, le attività ambulatoriali e di degenza saranno sospese.

Saranno garantiti i servizi di accoglienza, check point, radiologia e laboratorio analisi per le attività del Pronto Soccorso e resteranno operativi gli ambulatori dei medici di medicina generale e la Casa della Salute.

La direzione di presidio e i professionisti del dipartimento tecnico saranno presenti al fine di organizzare in modo puntuale le attività previste, limitando al minimo eventuali criticità che dovessero manifestarsi.

Tutte le persone che avevano esami o visite prenotate sono state avvertite e ricollocate in modo da non subire un disservizio. Per la caratteristica dei lavori è stato necessario operare in giorni lavorativi cercando, comunque, di arrecare il meno disagio possibile all’utenza.