Palazzo comunale, terminati i lavori: la sala consiliare intitolata ad Orano Pippucci

È in programma sabato 30 aprile, alle 15, a Monterotondo Marittimo, l’inaugurazione del palazzo comunale, a conclusione dei lavori di restauro che hanno consentito di realizzare al primo piano dell’edificio anche la nuova sala consiliare, intitolata a Orano Pippucci. All’inaugurazione partecipa la Giunta comunale ed è prevista anche la presenza di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

Situato nel centro storico di Monterotondo Marittimo, il palazzo comunale è un edificio dichiarato di interesse storico e artistico, con il fronte principale a faccia vista scandito dalla torre dell’orologio e caratterizzato da aperture ad arco, dotate di cornici in pietra. L’intervento conservativo e di risanamento promosso dall’amministrazione comunale e avviato nel 2020, è stato eseguito dalla ditta Bilancini srl di Viterbo, su progetto dell’architetto Alessandro Marri, rispettando i caratteri originali del fabbricato.

I lavori hanno garantito una nuova distribuzione degli spazi interni razionalizzando e riqualificando gli ambienti, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche con l’installazione di una piattaforma elevatrice, per garantire l’accessibilità al palazzo a tutti i cittadini, comprese le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. L’intervento ha interessato anche il rifacimento completo dell’impianto elettrico e la sistemazione dell’impianto idraulico, l’installazione di un impianto antintrusione, il rifacimento e l’impermeabilizzazione del tetto. Elemento centrale del progetto è la realizzazione della nuova sala consiliare, al primo piano dell’edificio, con impianto multimediale, 14 posti per i consiglieri e 30 per il pubblico che potrà assistere alle sedute. A corredo del progetto principale, il Comune ha anche finanziato il rifacimento della facciata e degli infissi esterni e, per impreziosire ulteriormente la sala consiliare, ha commissionato una serie di grandi affreschi sulle pareti della stanza, che raccontano la storia del paese, realizzati dal pittore fiorentino Vieri Panerai e dalla sua compagna Astrid.

L’investimento complessivo sostenuto dal Comune per tutti questi interventi sfiora i 400mila euro.

“Con questi lavori non solo siamo intervenuti sul risanamento conservativo ed estetico di questo importante edificio storico – afferma il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine –, contribuendo alla salvaguardia del patrimonio pubblico, ma abbiamo potuto migliorare gli spazi interni di lavoro dell’amministrazione comunale. La nuova sala consiliare, in particolare, consente finalmente di svolgere il Consiglio comunale all’interno del palazzo di rappresentanza, quindi nella sede istituzionale, mentre prima veniva utilizzata una sala distaccata sempre in via Bardelloni. La nuova sala consiliare, inoltre, potrà essere utilizzata per altri scopi, come mostre o eventi culturali”.

” La scelta di intitolarla a Orano Pippucci, – prosegue il sindaco -, a due anni dalla sua scomparsa, ci ha trovati tutti d’accordo. Vogliamo così ricordare un cittadino di Monterotondo Marittimo amato dalla comunità intera, un amministratore capace che ho avuto la fortuna di avere in Giunta, durante la mia esperienza di sindaco. Orano Pippucci, oltre ad essere un amico, è stato un assessore di grande valore, attivo, presente, creativo e appassionato, un profondo conoscitore del territorio“.