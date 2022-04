Case popolari: al via i lavori di manutenzione straordinaria, ecco dove

Buone notizie per l’edilizia popolare. Dopo l’inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale popolare da destinare a Neghelli, ad Orbetello, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria di diversi appartamenti di proprietà comunale su tutto il territorio.

“Si tratta di lavori finanziati con il Pnrr – afferma l’assessore alle politiche abitative Silvia Magi –, che ci consentono la ristrutturazione di facciata, tetto e parti comuni, ad esempio di 6 appartamenti in via Vivarelli, per un importo pari a 140mila euro. Altri interventi sono previsti per 12 alloggi in via Pietro Nenni, lavori finanziati per 200mila euro, due palazzine per un totale di 24 alloggi in via porta Medina, importo dei lavori 200mila euro, e 18 alloggi a Fonteblanda, in via Poggio Perello, importo dei lavori 250mila euro“.

“Piena soddisfazione della nostra amministrazione per i lavori sopra menzionati, abbiamo molti cittadini in attesa di un alloggio comunale – prosegue l’assessore Magi –, sicuramente il completamento di queste opere ci aiuterà a dare maggiori risposte. Un ringraziamento particolare all’ente provinciale grossetano per l’importante lavoro svolto”.