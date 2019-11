Maltempo, il Comune: “A breve i lavori di ripristino”

Il Comune di Manciano, insieme al Consorzio di bonifica, al Genio civile di Firenze e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, stanno perlustrando il territorio di Manciano colpito da una forte ondata di maltempo, la scorsa settimana.

“Inizieremo a breve – afferma l’amministrazione Morini – i lavori di ripristino dell’area delle cascate del Gorello interessate da danni dal punto di vista strutturale. Sempre con la Soprintendenza sarà valutato il recupero del ritrovamento storico, presumibilmente un ponte. Stesso discorso vale per i letti dei fiumi e dei torrenti che hanno rotto gli argini conseguentemente all’alluvione. Il nostro obiettivo è quello di mettere in sicurezza i corsi d’acqua per garantire alle strutture ricettive e agli agricoltori di continuare a lavorare nel miglior modo possibile“.