Maltempo, saltano i tombini in paese: problemi alle fogne, Acquedotto del Fiora al lavoro

Acquedotto del Fiora al lavoro nel comune di Monte Argentario per risolvere le criticità causate dal forte maltempo.

Il gestore sta intervenendo questo pomeriggio a Porto Santo Stefano, in particolare in piazzale dei Rioni e in via del Molo, dove l’eccezionale evento meteorologico abbattutosi sulla zona ha causato problemi alla rete fognaria, a gestione mista tra Acquedotto del Fiora e la società Integra.

Il gestore sta lavorando per ripristinare i tombini saltati e la piena operatività della rete, mentre per domani mattina è già stata programmata la completa pulizia di tutte le condotte: per le intense piogge infatti sono confluiti nella rete fognaria ingenti quantità di inerti (ghiaia, fogliame etc) che necessitano di essere rimossi.