Lungomare Italia: ecco il piano di riqualificazione per una delle passeggiate più belle della città

Il lungomare Italia di Follonica, una delle passeggiate più belle delle città, sarà presto oggetto di un intervento di riqualificazione che vedrà la sostituzione di alcuni alberi e il rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione ormai rovinata. L’intervento è stato studiato con cura dai tecnici del Comune, per restituire alla città un viale ancora più bello e verde: gli alberi, che oggi sono in totale 21, diventeranno perlomeno 25, con la possibilità, tuttora in fase di valutazione, di piantumare anche altri 4 alberi nella parte alta del lungomare, all’incrocio con viale Matteotti. Il risultato finale sarà quello di un lungomare più verde e ombreggiato.

Il viale in questione era stato oggetto di un imponente rifacimento, svolto ormai più di vent’anni fa, e adesso – viste le condizioni della pavimentazione a mattoncini, dissestata dalle radici degli alberi – si è reso necessario un intervento di manutenzione.

I problemi che oggi mostra il viale sono diversi: ci sono numerose melie ormai irrecuperabili che rappresentano un pericolo e che devono essere sostituite, ci sono poi delle formelle completamente dissestate dalle radici degli alberi che hanno intaccato anche la pavimentazione, adesso da rifare. Non solo: le due tamerici che si trovano di fronte al vecchio palazzo della Guardia di Finanza sono marcescenti e, anch’esse, sono potenzialmente pericolose.

«Per viale Italia abbiamo messo a punto un progetto pensato per impattare nel minor modo possibile sulle alberature presenti, cercando, quindi, di salvare il salvabile – spiega l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Andrea Pecorini –. Numerose piante dovranno essere sostituite, ma il bilancio finale sarà assolutamente positivo: dalle attuali 21 piante presenti passeremo, come minimo, a 25. Le melie che saranno tolte verranno sostituite con dei platani, gli stessi che si trovano nella seconda parte del viale, così da rendere più uniforme e bella la passeggiata. Sceglieremo poi delle piante in grado di fare ombra nel breve periodo».

Lo studio svolto dai tecnici del Comune e dagli esperti della Savet mostra una situazione chiara: ci sono diverse piante malate e a rischio crollo ed è necessario intervenire.

I numeri

Le formelle che possono accogliere gli alberi sul lungomare Italia sono 25, ma oggi sono 21 le piante presenti, ovvero 19 melie e 2 tamerici. Le sostituzioni certe sono 8 in totale e riguardano 2 tamerici e 6 melie. Sono 5, invece, gli alberi che presentano dei sollevamenti anomali delle radici e che, con l’apertura del cantiere, verranno valutati caso per caso.

«Con l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde cittadino, Follonica sarà presto una città più curata, più pulita, ma soprattutto più verde – conclude il vicesindaco Pecorini –: il crono-programma degli interventi è già stato presentato e alcuni lavori in programma sono già iniziati. Follonica sta passando attraverso un periodo di grandi cambiamenti per il verde cittadino, che vanno dal rifacimento della aiuole e delle fioriere all’abbellimento delle rotatorie, sia interne che esterne alla città, e in molte situazioni è stato necessario intervenire con sostituzioni di piante ormai molto vecchie. Nei piani dell’amministrazione c’è la piantumazione totale di 100 nuovi alberi sparsi in tutta la città. Ciò che è stato tagliato verrà quindi sostituito in toto, con un incremento ulteriore del verde».