Enel rinnova la linea elettrica: alcune zone di Roselle senza corrente

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che mercoledì 19 giugno, dalle 14 alle 19, effettuerà un intervento urgente per la sostituzione di un tratto di cavo della linea elettrica di media tensione denominata Laghi, che è stato danneggiato nei giorni scorsi, nel territorio comunale di Grosseto, all’altezza della strada dei Laghi, in località Pelosa.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato con preavviso a 24 ore, in modo da ridurre per quanto possibile i disagi per la clientela. Peraltro, grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a poche utenze comprese tra la strada provinciale dei Laghi, via Rosellana, podere Frantoio, via dell’Ortolano, località Pelosa, podere Tufi.

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.