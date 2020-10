Nuovo look per l’Istituto commerciale “Fossombroni”: la Provincia investe 84mila euro

L’amministrazione provinciale di Grosseto, nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche, sta concludendo l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi della sede distaccata dell’Istituto tecnico commerciale Fossombroni di via Monte Rosa 206/A, per un investimento totale di circa 84mila euro.

A breve, infatti, verrà installata una doppia scala antincendio esterna di uscita dal piano primo e secondo, completamente in acciaio, così da garantire la doppia via di esodo contrapposta a servizio dell’edificio. L’intervento consentirà di ospitare all’interno della scuola fino a 300 persone, a fronte delle 100 attuali.

“Consegniamo un edificio completamente ristrutturato – commenta il presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che, una volta installata la scala antincendio, potrà contenere molti più studenti. Per il momento la dirigenza scolastica ha scelto di non superare comunque l’attuale capienza, una scelta cautelativa apprezzabile, ma non obbligata. Questo progetto conferma quanto sia alta l’attenzione della nostra amministrazione per la sicurezza e la salute dei nostri figli in un momento non facile, considerando le scarse risorse che abbiamo a disposizione. Eppure, nonostante tutto, cerchiamo di garantire risposte alle esigenze della comunità con quello che abbiamo, in questo caso con un edificio che ospitava l’ex Agenzia per il turismo, che abbiamo tolto dal piano delle dismissioni provinciali e donato alla città per gli studenti”.

“La struttura – dichiara la consigliera provinciale con delega alla scuola, Olga Ciaramella –, oltre a essere bella e con rifiniture di pregio, è fruibile appieno, visto che si possono utilizzare tutti e tre i piani. Ringrazio il presidente della Provincia per aver portato avanti questo progetto con grande coraggio e generosità“.

Ai fini dell’adeguamento alla normativa di riferimento è stato realizzato un impianto idrico antincendio con sistemi di protezione attivi, come naspi a parete ed estintori, che sfrutta il gruppo impianto esistente, presente nell’edificio adiacente in un locale tecnico accessibile esternamente. Sono stati già effettuati anche interventi ai fini della distribuzione delle vie di esodo interne, con la demolizione e il rifacimento di alcune tramezzature, e sono state create tre nuove aperture esterne.

Infine, è stata realizzata una scala al piano terra per superare il dislivello con il piano di campagna, sul retro del fabbricato e sono state concluse le opere accessorie, come l’adeguamento dell’impianto elettrico di sicurezza, e le opere di finitura, quali chiusura di tracce con malte cementizie, intonaci in calce e tinteggiature e, dove necessario, rifacimento di pavimentazioni.