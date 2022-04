Lavori all’ingresso principale: percorso alternativo per entrare a Villa Pizzetti

Per l’esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale della strada d’ingresso che da via Mantegna raggiunge Villa Pizzetti, sede della Asl Toscana sud est a Grosseto, venerdì 22 aprile, dalle 7 alle 19, l’ingresso degli automezzi sarà interdetto.

Provvisoriamente e solo per la giornata di venerdì, l’ingresso sarà consentito dal cancello adiacente la ex Rsa, che permette di arrivare comunque all’entrata principale dell’edificio. Il cancello sarà sempre aperto durante l’orario diurno e sarà apposta la segnaletica stradale per indicare il percorso alternativo.