Via Mercurio, al via i lavori all’impianto polivalente: il Comune investe 200mila euro

La giunta comunale ha dato il via libera al progetto definitivo per la manutenzione straordinaria dell’impianto polivalente di via Mercurio a Grosseto: si tratta di opere previste dalla convenzione e di migliorie richieste dalla società Asd Circolo Pattinatori di Grosseto necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva.

Nel dettaglio, 76mila euro serviranno alla realizzazione di una nuova pavimentazione per l’impianto sportivo e 26mila euro per la realizzazione di una tribuna per il pubblico all’interno della tendostruttura. Non solo: è previsto un ampliamento da destinare ad area tecnica per arbitri e squadre (18mila euro), interventi anti-incendio (16mila euro), un tunnel di collegamento tra l’impianto e gli spogliatoi (5mila euro), oltre ad altre piccole migliorie.

Nel complesso un maxi-intervento da quasi 200mila euro, a carico della società.

“Ben vengano interventi di questo tipo – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Megale –: le società sportive stanno facendo grandi investimenti sulle strutture grossetane, rendendole migliori e più idonee ad ospitare allenamenti e competizioni. E’ il caso della società Circolo Pattinatori di Grosseto che, oltre ai successi sportivi, garantirà anche un impianto rinnovato”.