Lavori dell’Enel ad impianti danneggiati da fulmini: ecco le vie in cui sarà tolta la corrente

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che dal 23 al 25 settembre a Seggiano si concluderanno gli interventi di restyling del centro satellite e degli impianti elettrici limitrofi, che erano stati danneggiati dai fenomeni temporaleschi di fine agosto ed i cui lavori erano iniziati il 7 e 8 settembre.

I centri satellite rappresentano snodi fondamentali per la distribuzione dell’energia elettrica: sono impianti di media tensione che, attraverso linee dedicate a elevata affidabilità, ricevono l’energia elettrica da una cabina primaria e la distribuiscono nel territorio in modo equilibrato, bilanciando i carichi per garantire qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie nonché riducendo notevolmente i tempi di ripristino in caso di disservizi, grazie a tecnologie di ultima generazione e a un avanzato livello di telecontrollo.

I tecnici di E-Distribuzione completeranno le operazioni per la sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche nell’impianto nonché per il rinnovo di alcuni tratti delle linee di media tensione collegate: durante i lavori, nei giorni di mercoledì 23 settembre e giovedì 24 settembre, in base alle zone coinvolte, saranno installati alcuni gruppi elettrogeni per garantire il servizio elettrico alle utenze della zona durante l’esecuzione degli interventi; venerdì 25 settembre, invece, saranno rimossi i gruppi elettrogeni e verrà ripristinato il normale schema di rete con assetto potenziato.

Le operazioni, che devono essere eseguite in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiederanno alcune brevi interruzioni temporanee del servizio elettrico – divise sui tre giorni sempre in zone diverse per diminuire i disagi – soltanto durante le attività di posa/attivazione e rimozione/disattivazione dei gruppi elettrogeni: grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a pochi civici di viale Trento e Trieste, via San Rocco, via Grossetana, via Madonna della Carità, via Pisciolo, via Amiata e alcune località limitrofe.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, il lavoro potrebbe essere rinviato. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.