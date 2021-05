Impianti elettrici, proseguono i lavori alla scuola media: il Comune investe 90mila euro

La Giunta del Comune di Grosseto ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del secondo stralcio delle opere di adeguamento degli impianti elettrici nella scuola di via Garigliano.

Questo intervento si inserisce in un più ampio progetto di adeguamento degli impianti elettrici ordinari e nella progettazione di impianti di illuminazione di emergenza e rilevazione fumi nella scuola media “Galileo Galilei”.

Le opere ricomprese nel primo stralcio sono già state realizzate nel 2019 ed hanno interessato il piano terra dell’edificio, adibito ad aule didattiche.

Nei mesi scorsi si sono anche conclusi i lavori di ristrutturazione e adeguamento alla vigente normativa antincendio.

Con questo secondo stralcio del percorso di adeguamento degli impianti elettrici ordinari e speciali dell’istituto scolastico, si procederà all’adeguamento del primo piano dell’edificio con interventi del valore di 90.000 euro, come da progetto realizzato dal perito industriale Francesco Bartolini.

L’intervento consisterà nello smantellamento dell’impianto esistente, nello spostamento del contatore all’esterno dell’edificio, nella realizzazione di quadri elettrici, nella realizzazione di impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza, nella realizzazione dell’impianto di segnalazione oraria e dell’allarme, nella realizzazione dell’impianto telefonico.

“L’amministrazione Comunale procede a ritmo serrato nella realizzazione di progetti volti alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici pubblici – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale -. Quello relativo alla scuola media di Via Garigliano, in particolare, prosegue il percorso di adeguamento e messa in sicurezza dell’edifico, secondo le vigenti normative in materia di impianti e antincendio, già iniziato. Vogliamo infatti garantire al personale scolastico e ai nostri studenti una sicura e corretta fruibiltà dell’edificio scolastico“