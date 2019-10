Albinia, aggiudicati i lavori per l’illuminazione della pista ciclopedonale: “Ecco tutti gli interventi previsti”

“Sono tanti i lavori che l’attuale amministrazione Comunale sta portando avanti e nelle prossime settimane ne avranno inizio molti altri“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Sono stati infatti aggiudicati i lavori di illuminazione della pista ciclopedonale di Albinia – spiega il sindaco -. Sempre per Albinia, dove sono regolarmente in corso i lavori nel bocciofilo, durante la prossima settimana si concluderà la procedura di aggiudicazione dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare, il cui inizio dei lavori dopo i controlli di legge è ormai vicino. Nei prossimi giorni ci saranno notizie molto importanti anche per la strada Maremmana“.

“Domani saranno inoltre consegnati i lavori di riasfaltatura totale in varie vie di Neghelli, ovvero via Matteotti, via Marcelli, via Fanteria, via Donizetti, via Mascagni, piazza Bellini, che avranno inizio la prossima settimana. Imminente anche l’inizio dei lavori per il rifacimento della pista di pattinaggio a Neghelli e della zona verde circostante con la realizzazione dell’area skate – termina il sindaco -. In fase conclusiva i lavori nella scuola materna di Neghelli. Siamo molto soddisfatti e tutti questi traguardi positivi raggiunti si devono all’impegno degli uffici, del delegato ai lavori pubblici Berardi e ad una squadra davvero unita e compatta come non si vedeva da tempo“.