Nuovo Golf Resort: via libera alla variante per la conclusione dei lavori

L’amministrazione comunale di Follonica ha predisposto la variante al Regolamento urbanistico per la conclusione dei lavori del nuovo Riva Toscana Golf Resort&Spa, la struttura ricettiva con campi da golf che è in fase di costruzione in località Poggio all’Olivo.

Lo scorso 12 aprile, in occasione della Conferenza di copianificazione, è stata infatti esaminata la scheda che riguardava la proposta di completamento del campo da golf a 18 buche. Nel parere sono state date alcune indicazioni relative al contenimento del consumo di suolo, alla messa in pratica di politiche a favore della riqualificazione del patrimonio esistente e alla tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio agricolo.

Il progetto in fase di realizzazione ha l’obiettivo di realizzare un Golf Resort di fascia medio – alta, rivolto a un turismo per la maggior parte straniero e legato all’attività sportiva del golf, che possa lavorare tutto l’anno grazie a un’offerta completa. Inoltre, vista la posizione, la struttura ha anche l’ambizione di diventare un centro di allenamento per le squadre nazionali di golf e per la formazione di nuovi golfisti. Per la sua realizzazione della struttura è stato necessario richiedere ulteriori nuove dotazioni necessarie per adeguarsi a quello che il Coni prevede come requisiti minimi per le strutture sportive di servizio, ed obbligatori per l’omologazione dell’impianto.

«Voler procedere con questa variante e aver trovato una strada condivisa con la Regine Toscana permette di dare un’accelerata all’apertura della struttura, che adesso può adeguarsi alle richieste del Coni – dichiara il sindaco Andrea Benini –. Abbiamo cercato di velocizzare i tempi proprio perché l’impianto è di grandissima portata strategica per la città e per il territorio: rappresenta un importante volano economico per l’ambito turistico e apre nuove prospettive lavorative. Fino a pochi anni fa quell’area pareva destinata al degrado e all’abbandono. Dopo tanti anni, caratterizzati da vicende alterne, grazie al privato che ha acquisito l’area e al fatto che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione tutti i suoi strumenti per sostenere questo percorso, finalmente possiamo dire che un sogno diventa realtà».

«Questa nuova struttura ricettiva rappresenta un’importante attrazione per un target di clientela di livello internazionale, che dà pregio alla città di Follonica e ne esalta il nome – dichiara l’assessore Alessandro Ricciuti –. A breve il marchio sarà pubblicizzato sulla tranvia di Firenze e grazie a questa struttura saremo conosciuti a livello internazionale. L’area è mossa da un’imprenditoria capace di attrarre un turismo di qualità e l’amministrazione comunale ha contribuito a far sì che la nostra città sia sempre più attrattiva».