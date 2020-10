Lavori per abbattere le barriere architettoniche: il Comune investe 95mila euro

L’amministrazione comunale comunica che si è aperto recentemente un nuovo cantiere, che interesserà le frazioni di Bagno di Gavorrano, Ravi e Gavorrano.

Sono stati infatti avviati i lavori del primo stralcio per l’abbattimento delle barriere architettoniche finanziati dal Comune di Gavorrano.

Questo primo stralcio da 95.000 euro complessivi comprende lavori di riqualificazione urbana intorno agli ambulatori medici di Bagno di Gavorrano, via Gramsci e l’angolo con via 20 settembre e il marciapiede all’angolo con piazza Di Vittorio, il rifacimento dei marciapiedi di via Fratelli Cervi in prossimità del parco pubblico ed i marciapiedi di accesso al parco pubblico.

Nella frazione di Ravi, invece, verrà sistemato il tratto di marciapiede in via Roma, che provoca infiltrazioni di acqua nelle case davanti all’ex teatro comunale.

Infine, a Gavorrano capoluogo è previsto invece il rifacimento dei tratti di marciapiedi davanti alla banca, davanti alla farmacia e davanti alle scuole medie.

“L’amministrazione comunale sta già lavorando per il secondo stralcio, per l’ammontare di 120mila euro, di abbattimento delle barriere architettoniche per altri interventi nel territorio comunale di cui è quasi pronta la progettazione esecutiva, purtroppo rimandato al 2021 – spiega il sindaco Andrea Biondi –, dato che le priorità del territorio hanno consigliato di dirottare i fondi verso le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia scolastica e la realizzazione del progetto di videosorveglianza del territorio”.