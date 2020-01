Via Martiri d’Ungheria, al vi i lavori alla fognatura: le modifiche al traffico e i divieti

Mercoledì 8 gennaio, l’Acquedotto del Fiora inizierà i lavori di riparazione della condotta fognaria in via Martiri d’Ungheria a Porto Santo Stefano, nel tratto compreso fra la ex scuola elementare “De Amicis” e l’asilo “Charitas”.

Per consentire lo svolgimento di tali lavori e considerata la necessità di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, nonché evitare cause di disordine per la circolazione, si rende necessario apportare delle modifiche alla disciplina della circolazione dei veicoli nella stessa via e in via Sordini.

Pertanto, fino al termine dei lavori, è vietata la sosta a tutti i veicoli su ambo i lati di via Martiri d’Ungheria, nel tratto compreso fra l’intersezione con il parcheggio Jacovacci e l’intersezione con via Panoramica; nello stesso tratto di strada è vietato anche il transito a tutti i veicoli.

I veicoli trovati in sosta saranno rimossi con carro attrezzi a spese a carico dei contravventori. Nel tratto compreso fra la ex scuola “De Amicis” e l’asilo “Charitas” sarà installato il cantiere, mentre sul tratto rimanente, fino al bivio con la Panoramica, sarà attivato un doppio senso di circolazione riservato ai veicoli a servizio del cantiere, scortati appositamente da movieri, ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Per i veicoli a servizio dei portatori di handicap abitanti nella via, saranno rilasciati appositi permessi dal Comando di Polizia Municipale. Per tutti questi veicoli il transito avverrà a doppio senso, con velocità a passo d’uomo, percorrendo la parte destra della carreggiata, con precedenza, nei punti più stretti, ai veicoli in uscita e con la scorta di almeno un moviere a piedi. La sosta sarà consentita per non più di 15 minuti, negli appositi spazi, con l’esposizione dell’orario di arrivo o il disco orario.

Inoltre, nel periodo dei lavori è vietato il transito a tutti i veicoli in via Sordini, ad esclusione delle auto e delle moto dirette nel parcheggio Jacovacci e in via del Pianetto.

Per tutta la durata dei lavori il servizio urbano di Tiemme su via Sordini e via Martiri d’Ungheria è sospeso. Anche gli scuolabus non potranno transitare nella suddetta via e conseguentemente gli studenti dovranno recarsi, per salire e scendere dai mezzi, nelle fermate di piazza Vittorio Emanuele oppure della Lucciola.