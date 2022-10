Interruzione della corrente in via Marche: Enel al lavoro per risolvere il guasto

In riferimento alle criticità del servizio elettrico segnalate in via Marche, a Grosseto, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che giovedì 6 ottobre eseguirà un intervento tecnico per procedere verso la risoluzione definitiva.

Si tratta, infatti, di un problema relativo ad un tratto di linea di bassa tensione che è interrata e che è già stata ispezionata più volte in questi giorni: il disservizio è stato risolto con soluzione provvisoria, ma ancora non è stato localizzato il punto preciso danneggiato lungo la rete sotterranea, motivo per cui occorre effettuare un lavoro urgente e complesso per l’installazione di apparecchiature motorizzate e di dispositivi diagnostici, che consentano nell’immediato di rialimentare in modo automatizzato la linea in caso di mancanza temporanea di elettricità e di monitorare il singolo tronco di sistema elettrico interessato ed ispezionarlo con un’attività tecnica di sezionamento, grazie alla quale sarà possibile isolare il nodo guasto e sostituirlo per risolvere definitivamente la situazione. Nell’occasione, le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per garantire una distribuzione equilibrata dell’elettricità nella porzione di città interessata.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per motivi di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per giovedì 6 ottobre, a partire dalle ore 8.30, con conclusione entro la mattinata. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze: via Marche civici (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) 8, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 24, 27, 31, 41; via Puglie civici da 15 a 17, 23, 29, 35, 34, 50, 58; via Molise civici 7, sn (senza numero), via Campania civico 5.

I clienti sono informati attraverso affissioni nella zona interessata (l’orario delle fine lavori delle 13.30 è cautelativo). L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni è utile contattare 803.500, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere da info via sms, e-mail o Telegram su interruzioni di corrente per lavori di manutenzione previsti nell’area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco. È possibile, infine, ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “Interruzione di corrente”, è a disposizione la “Mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.