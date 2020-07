Lavori dell’Enel in due paesi maremmani: ecco le zone in cui sarà staccata la corrente

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che questa settimana prenderanno il via importanti lavori tra Roccastrada e Civitella Paganico nell’ambito del “Progetto resilienza”, con cui l’azienda elettrica sta dotando molte aree della Maremma e della Toscana di un sistema elettrico sempre più automatizzato e resistente.

Domani (martedì 7 luglio) e venerdì 10 luglio i tecnici dell’azienda elettrica avvieranno le operazioni di ricostruzione della dorsale elettrica di media tensione denominata “Aratrice”, che transita prevalentemente nel territorio comunale di Roccastrada e in parte minore di Civitella Paganico. La linea elettrica sarà sottoposta a restyling completo, attraverso l’installazione di un cavo di ultima generazione, più efficiente e resistente, per garantire qualità e continuità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e maggiore solidità di impianto in caso di intemperie.

Le operazioni, che devono svolgersi in orario giornaliero, richiedono due interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per domani e venerdì, a partire dalle ore 9:00, con conclusione entro la mattinata o primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree interessate dalle interruzioni temporanee saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze delle località Quadrone, Gramineta, Montorsi, Castagnello, Petricci, Diaccialone e Abbazia ardenghesca. Altri interventi in zone limitrofe seguiranno nelle prossime settimane con termine lavori entro la prima metà di agosto.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate.

E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, il lavoro potrebbe essere rinviato.

E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.