Maltempo in Maremma: in Maremma interventi in corso dell’Enel per il ripristino del servizio elettrico

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che nella provincia grossetana vi sono disservizi sparsi e diffusi a macchia di leopardo, a causa di allagamenti di aree in cui si trovano anche gli impianti elettrici e in seguito alla caduta di alberi e piante ad alto fusto sulle linee elettriche.

Particolarmente colpite risultano le zone di Manciano, Roccastrada e Scansano. La task force, allestita da E-Distribuzione sul territorio, è operativa dalle prime ore del mattino e la situazione è in via di miglioramento, ma vi sono situazioni singole e isolate che richiedono interventi complessi, molti dei quali sono in corso e proseguiranno fino alla risoluzione.

E-Distribuzione, nel ringraziare per la collaborazione le istituzioni, la Protezione Civile e tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza, ricorda che per la segnalazione dei guasti è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it, dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.