Lavori dell’Enel a Caldana: interruzione della corrente elettrica in alcune vie

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, comunica che lunedì 16 dicembre effettuerà lavori di manutenzione e potenziamento su una porzione circoscritta di rete elettrica nel territorio comunale di Gavorrano, con particolare riferimento alla frazione di Caldana.

I tecnici dell’azienda elettrica provvederanno alla manutenzione degli impianti elettrici di bassa tensione, attraverso la sostituzione di componentistica danneggiata e l’installazione di nuove apparecchiature automatizzate nella cabina di trasformazione della frazione, e potenzieranno anche l’assetto di rete per garantire una distribuzione elettrica equilibrata nell’area coinvolta dall’intervento.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione, grazie a bypass da linee di riserva, circoscriverà quanto possibile, anche se i lavori porteranno benefici al servizio elettrico di una porzione più estesa di territorio.

Questo il dettaglio dei lavori: Gavorrano, area Caldana e località limitrofe (Terrighi, Giardino, Le Basse, Le Cave), lunedì 16 dicembre, dalle 9.00 alle 14.00, alcuni civici di via Alessandrini, via Nuova, via Montanara, via Moro, via Trieste, via Fiume, via dell’Asilo, piazza dei Signori, via Curtatone, via dei Lavatoi, via del Convento, via Piaggia, via Sottoborgo, via Bologna, via del Palazzetto, via Trento, via IV Novembre, piazza 24 Maggio, via Solferino, via Chiusa, via dello Sbocco, via Pisa, via Fonte Vecchia, via Maligneto, via del Forno, via Torino, via Tirli, via Roma.

I cittadini sono stati informati attraverso affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.