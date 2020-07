Enel: al via l’installazione dei contatori di ultima generazione in Maremma. Ecco dove

Sono iniziate a Follonica le installazioni degli Open Meter, i contatori di nuova generazione targati E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.

Negli scorsi mesi le attività di installazione massiva erano state interrotte su tutto il territorio nazionale a causa dell’emergenza Covid-19. In accordo con l’amministrazione comunale, a Follonica E-Distribuzione ha avviato in questi giorni l’attività di posa e attivazione dei nuovi contatori su tutto il territorio comunale.

E-Distribuzione ha informato il Comune che gli interventi avverranno prestando la massima attenzione agli aspetti di sicurezza e salute del personale di E-Distribuzione, delle imprese appaltatrici e di tutti i cittadini. A questo proposito, inizialmente le operazioni verranno programmate prevedendo soltanto le sostituzioni dei contatori posizionati all’esterno degli appartamenti (portinerie, garage, androni, marciapiedi), in modo da evitare il contatto tra il personale operativo e gli utenti.

A partire dal mese di agosto, poi, si procederà anche alla sostituzione dei contatori ubicati internamente ai domicili, sempre continuando a garantire la massima sicurezza ad operatori e clienti, in conformità alle linee guida per lo svolgimento di attività di distribuzione di energia con accesso nelle abitazioni, emanate il 16 giugno 2020 dal Ministero dello sviluppo economico con apposita circolare. Il personale di E-Distribuzione e delle imprese appaltatrici sarà dotato di tutti i Dpi (Dispositivi di protezione individuale) necessari, previsti dalla normativa vigente.

La data relativa al singolo intervento sarà comunicata tramite avvisi esposti, con qualche giorno di anticipo, all’ingresso degli immobili interessati dalla sostituzione. L’intervento è completamente gratuito e i clienti non dovranno versare alcun compenso al personale impegnato nell’operazione. Queste azioni si aggiungono alle iniziative già adottate nello svolgimento dell’attività da E-Distribuzione per tutelare la cittadinanza: oltre al tesserino identificativo dotato di fotografia in possesso di ogni operatore, i clienti hanno infatti a disposizione un ulteriore strumento per la verifica dell’identità dell’addetto alla sostituzione, a cui è possibile chiedere di generare un codice Pin che, chiamando il numero verde 803.500 (selezionare tasto 4) oppure utilizzando il servizio dedicato su App o sul sito web E-Distribuzione, consente di acquisire i dati anagrafici dell’incaricato alla sostituzione.

Il nuovo Open Meter è uno strumento innovativo e ad alta tecnologia che fornisce numerosi vantaggi: in aggiunta ai servizi di telelettura e telegestione già disponibili con i precedenti apparecchi, infatti, il contatore 2.0 offre ai clienti informazioni sempre più puntuali per il monitoraggio dei consumi e consente di abilitare i servizi innovativi di domotica, la cosiddetta smart home. Con il nuovo contatore è possibile verificare in ogni istante l’energia consumata nelle diverse fasce orarie del giorno ed analizzare la potenza mediamente assorbita ogni quarto d’ora, per avere maggiore consapevolezza dei propri consumi e individuare il contratto di fornitura più idoneo.

Sul sito web e-distribuzione.it i clienti possono reperire tutte le informazioni relative al progetto, consultare il piano di installazione e scaricare materiale illustrativo come la guida tecnica all’Open Meter. Inoltre, registrandosi gratuitamente all’area riservata del sito, è possibile scaricare il rapporto di sostituzione con tutti i dati di interesse, comprese le letture di rimozione, a partire dal secondo giorno successivo all’intervento.