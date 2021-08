Edilizia scolastica, 9,4 milioni in arrivo per la Provincia: i lavori previsti

L’amministrazione provinciale ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione circa 5,2 milioni di euro per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e nuova costruzione di cablaggio interno per le scuole superiori del territorio, che consentiranno inoltre la realizzazione di una nuova palestra alla Cittadella dello studente di Grosseto, fruibile anche al di fuori degli orari scolastici per le attività sportive delle società locali.

Questo finanziamento si aggiunge ai circa 3,9 milioni che la Provincia aveva già ottenuto nei mesi scorsi con il primo riparto, sempre per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico.

In questo caso il contributo è destinato all’Istituto alberghiero “Leopoldo II di Lorena” a Grosseto per interventi di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico di sostituzione di infissi esterni, rinnovo e adeguamento dell’impianto elettrico, all’Istituto commerciale “V. Fossombroni” di Grosseto per interventi di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico e ripristino delle condizioni di sicurezza con sostituzione di infissi esterni ed interni e per opere di manutenzione straordinaria della copertura, al polo liceale “P. Aldi” di Grosseto per opere di manutenzione straordinaria della palestra e relativi servizi con adeguamento di impianti e intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura per ripristino delle condizioni di agibilità.

Altri 380mila euro, infine, sono arrivati dal Governo per affitti e noleggi di strutture temporanee, sulla base delle richieste presentate da palazzo Aldobrandeschi.