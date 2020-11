Il maltempo danneggia la dorsale Fiora: i tecnici dell’Acquedotto al lavoro di notte

Ieri (sabato 21 novembre) uno smottamento del terreno dovuto alle forti piogge del giorno precedente ha danneggiato la dorsale Fiora, causandone la rottura in un punto molto delicato in località Tamantino, nel comune di Campagnatico.

AdF ha deciso di intervenire in notturna, un’operazione logisticamente impegnativa e complessa nell’organizzazione – che non sempre è possibile per ragioni tecniche e di sicurezza – così da garantire un più veloce ripristino del servizio, anche in virtù dei bassi consumi notturni che fanno svuotare molto più lentamente i serbatoi di compenso e le autoclavi private. Contemporaneamente, sono state messe in campo tutte le azioni necessarie a mitigare il più possibile la sospensione del flusso idrico, inclusa l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali e l’attivazione di un piano di approvvigionamenti alternativi con autobotti in stazionamento per le località che, in base ai dati storici derivanti dagli interventi effettuati in passato, sono le prime a risentire della temporanea mancanza di acqua in questi casi.

La foto dei lavori di riparazione testimonia le condizioni impegnative in cui hanno lavorato gli operativi sul campo.

L’intervento è stato completato nelle prime ore del mattino: dopo la fine dei lavori sono iniziate le manovre di riavvio del flusso, che richiedono tempistiche lunghe per non creare problematiche alle condotte. L’acqua sta gradualmente rientrando nei serbatoi.