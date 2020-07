Lavori di adeguamento sismico nelle scuole di via Pirandello e via Lago di Varano

La giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica che dà il via ai lavori di adeguamento sismico per la scuola materna di via Lago di Varano e per quella di via Pirandello.

“Si tratta di interventi fondamentali per cui è previsto un investimento di ben 363mila euro che andrà a rendere le nostre scuole più sicure, garantendo ad alunni e genitori il massimo della tutela per il prossimo anno scolastico – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Riccardo Megale, assessore ai Lavori pubblici –. Con questi interventi andremo ad adeguare le strutture scolastiche alle normative vigenti: verranno infatti introdotti sostegni e pilastri in grado di assorbire le onde sismiche e limitare l’impatto di un eventuale terremoto.”

“I prossimi interventi di messa in sicurezza nelle scuole materne comunali ad opera del settore dei lavori pubblici, si inseriscono in un contesto di attenzione verso il servizio scolastico che come Amministrazione comunale vogliamo offrire alla cittadinanza nel migliore dei modi – conferma Chiara Veltroni, assessore ai Servizi educativi -. Specialmente in questo periodo di incertezza per il sistema scolastico nazionale, continuiamo incessantemente a lavorare per la sicurezza e l’incolumità dei nostri bambini.”