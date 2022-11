Costone roccioso, terminati i lavori di messa in sicurezza: “Risolto problema annoso”

L’assessore comunale ai lavori pubblici Daniele Tonini informa sulla conclusione dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso di via Vittorio Veneto,a Gavorrano.

“Un investimento di poco più di 500mila euro. Un’opera importante e complessa di messa in sicurezza resasi possibile grazie al contributo dello Stato ed in parte finanziato con risorse del bilancio comunale – spiega Tonini –. I recenti fatti nazionali sottolineano la rilevanza della sicurezza idrogeologica del territorio per la vita delle comunità. La Giunta comunale esprime piena soddisfazione per aver portato a casa tale risultato, che risponde ad un problema molto sentito, che attendeva da tempo di essere affrontato”.