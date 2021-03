Stop agli allagamenti: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul torrente Sovata

Intervento del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sul torrente Sovata, nelle vicinanze del podere il Serratone, nel territorio comunale di Gavorrano.

I lavori di manutenzione ordinaria, come sempre nel rispetto della flora e della fauna presenti, hanno portato allo scavo e alla riprofilatura della golena del corso d’acqua, lungo il canale parallelo a sinistra del torrente, la cosiddetta controfossa. Contestualmente il Cb6 è anche intervenuto lungo il camminamento sull’argine, per ripristinare l’altezza originale.

L’intervento è stato necessario per limitare i fenomeni alluvionali in quest’area. Le esondazioni del torrente avevano infatti provocato l’accumulo di materiale in eccesso nell’area golenale: questo aveva ulteriormente aumentato il rischio diminuendo l’efficienza idraulica. I lavori sono stati realizzati nel rispetto delle direttive legate alla gestione della manutenzione dei corsi d’acqua e tutelando la biodiversità dell’area.