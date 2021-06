Lavori anti alluvione: il Consorzio di Bonifica all’opera sul torrente Magione Radicata

Manutenzione ordinaria per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sul torrente Magione Radicata, nel comune di Orbetello.

La squadra di Cb6 ha provveduto a rimuovere la vegetazione in eccesso sulle sponde e nell’alveo del corso d’acqua in un tratto di circa un chilometro e mezzo, a monte di Albinia. Il torrente, affluente di sinistra dell’Albegna, è molto importante anche per il fiume: fu proprio la sua esondazione, nel 2012, a favorire la disastrosa alluvione di Albinia. Cb6 se ne occupa costantemente per limitare il rischio idraulico di un’area cruciale per la Maremma.

E’ in corso, per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, la manutenzione idraulica delle opere di seconda categoria: sono quelle sotto la responsabilità della Regione Toscana che assumono un’importanza fondamentale per il rischio idraulico del territorio (ne fanno parte, ad esempio, gli argini del fiume Ombrone). Anche sul Magione Radicata la manutenzione è stata eseguita con tecniche rispettose dei tempi di ripopolamento della fauna che popola questo habitat.