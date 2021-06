Manutenzione dei corsi d’acqua: il Consorzio di Bonifica al lavoro all’Isola del Giglio

Una settimana di interventi per la sicurezza idraulica all’Isola del Giglio.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è impegnato con le sue squadre nella manutenzione dei corsi d’acqua nel territorio isolano; è un piano operativo che prevede due cicli di manutenzione: uno in inverno, l’altro in estate.

Il taglio della vegetazione in eccesso riguarda il fosso della Botte, il più importante, che si trova nella valle dell’Ortana, ma anche il fosso di valle dei Nobili e il fosso di valle delle Grotte a Campese; il fosso di calle del Pontevaldo, il fosso del Santo all’Arenella, il fosso di valle di San Giorgio a Giglio Porto; il fosso di Trapacchia e il fosso di valle della Buzzena a Cannelle.

Questi interventi necessitano della presenza degli operatori per una settimana sull’isola. Preziosa la collaborazione dell’amministrazione comunale e degli abitanti del Giglio che, pur in un momento particolare, per l’inizio della stagione turistica, apprezzano la talvolta rumorosa presenza delle macchine operatrici perché questo permette un’estate con i fossi perfettamente ripuliti e un autunno in sicurezza.