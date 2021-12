Lavori anti allagamento: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso della Marruca

Altro intervento del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nella zona meridionale della provincia di Grosseto.

Il piano delle attività della bonifica stavolta ha portato Cb6 a compiere una manutenzione ordinaria sul fosso della Marruca, affluente destro del torrente Radicata, che scorre sotto la strada provinciale Capalbio, nella zona di Cutignolo, nel territorio comunale di Manciano.

La decespugliazione della vegetazione erbacea e arbustiva presente in eccesso sulle sponde e sulle scarpate, serve per ripristinare il regolare scorrimento delle acque verso valle: se il fosso non è perfettamente in ordine aumenta il rischio di esondazione e allagamento delle aree adiacenti, che vanno protette anche per la presenza di terreni agricoli, risorsa non rinnovabile, e di una strada, con potenziale rischio per l’incolumità pubblica. Anche questo intervento è stato eseguito seguendo le direttive regionali per la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi.