Lavori del Consorzio di Bonifica: ripristinato il corretto scorrimento del Fiora

Conclusi i lavori di manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sul torrente Tegone e in due diverse aree in cui scorre il fiume Fiora.

Il tratto del torrente Tegone interessato ai lavori si trova nelle vicinanze di San Martino sul Fiora, nel comune di Manciano, così come uno dei tratti del fiume Fiora; l’altra area del Fiora sul quale Cb6 è intervenuto è in località Montebuono nel Piano dei Laschi, sempre nel territorio comunale di Manciano.

I lavori sono stati realizzati seguendo le prescrizioni rilasciate dalla Regione Toscana (ufficio tutela della natura e del mare): i due corsi d’acqua scorrono infatti in un sito della rete Natura 2000, nel quale sono presenti specie di interesse comunitario da salvaguardare. Con l’intervento è stato ripristinato il regolare scorrimento delle acque verso valle in aree in cui la tutela del rischio idraulico e dell’incolumità pubblica assume ulteriore importanza per la presenza di presenza di un ponte di attraversamento lungo la strada provinciale 22 Sovana e di alcuni guadi.