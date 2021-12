Pulizia dei ponti e verifica impianti: il Consorzio di Bonifica al lavoro per il maltempo

Dopo le intense piogge natalizie, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è intervenuto nella zona sud della Maremma.

Una parte del personale è rientrato dalle ferie per assistere le squadre impegnate nel ripristinare il reticolo idrografico a Capalbio.

Cb6 ha provveduto alla pulizia dei ponti e alla verifica degli impianti nel fosso Chiarone, nell’Allacciante delle Basse e nel Melone, oltre che nei vari affluenti. Analogo sopralluogo è stato effettuato anche nel territorio comunale di Manciano, per le necessarie verifiche sui torrenti Elsa e Sgrillozza, ingrossati dalle piogge.

Mantenere il reticolo in ordine è ancora più importante in vista della nuova ondata di maltempo, poiché le previsioni meteo annunciano precipitazioni. Il Consorzio è stato impegnato anche nella giornata di Santo Stefano per presidiare idrovore e canali, messi sotto pressione dalle piogge, garantendo in tutte le festività supervisione e controllo dei corsi d’acqua.