Lavori a protezione dell’Aurelia e delle case: intervento del Consorzio di Bonifica sul canale

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud lavora sul canale principale 6 che scorre sotto la statale Aurelia, nei pressi dell’abitato di Albinia. La rimozione della vegetazione infestante in eccesso, presente lungo le sponde del canale, è particolarmente importante: favorire il regolare scorrimento delle acque verso valle garantisce maggiore sicurezza anche all’importante infrastruttura, oltre alle abitazioni della zona.

In questo caso la manutenzione è particolarmente “gentile”: l’escavatore lavora fuori dalla sezione idraulica in modo da non creare danni al letto del canale, alle sponde e anche alle specie acquatiche presenti. In particolare, il braccio meccanico molto lungo riesce a ripulire entrambe le sponde tutelando così la flora e la fauna. I lavori sono realizzati rispettando le disposizioni delle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e la conservazione dell’ecosistema toscano.