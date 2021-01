Lavori del Consorzio di Bonifica: rinforzate le sponde dell’Asinarco, ripulito il fosso

Il fosso dell’Asinarco, nel comune di Semproniano, è più sicuro dopo l’intervento del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

I lavori di manutenzione hanno permesso di rinforzare le sponde e le scarpate arginali, per contenere le future piene, e di ripulire l’alveo dalle pietre e dalla vegetazione morta. Materiale che, presente in eccesso, favorisce esondazioni e allegamenti nelle aree circostanti. Sul fosso c’è anche un ponte della strada provinciale della Crocina: tutelare il rischio idraulico in questa zona diventa quindi ancora più importante.

Cb6 opera sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dalle delibere che monitorano l’attività di gestione della vegetazione lungo i corsi d’acqua e delle normative sulla tutela dell’ecosistema fluviale e delle specie presenti.