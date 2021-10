Intervento anti allagamento: il Consorzio di Bonifica al lavoro sugli affluenti dell’Albegna

Proseguono i lavori di manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sul reticolo idrografico di gestione e di competenza in Maremma.

E’ in corso la messa in sicurezza le sponde e l’alveo del torrente Albegnaccia, in località San Donato Vecchio, nel comune di Orbetello. Sull’affluente in destra idraulica del fiume Albegna, l’intervento di Cb6 è necessario per ripristinare il regolare scorrimento delle acque verso valle.

L’eccessiva presenza di vegetazione infestante, infatti, mette a rischio l’efficienza idraulica del corso d’acqua, aumentando il rischio di esondazioni e allagamenti: nelle aree adiacenti il torrente ci sono terreni agricoli e abitazioni. Il torrente scorre sotto il ponte di attraversamento della strada provinciale San Donato e lungo la strada di Bonifica numero 4, vie di collegamento che quindi beneficiano di questo intervento.

Come sempre i lavori sono eseguiti nel rispetto delle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua che tutelano l’ecosistema toscano.